Вернется ли Россия в «Большую восьмерку»: Владимир Путин дал конкретный ответ

Россия не собирается возвращаться в состав «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в беседе с индийской газетой The India Times.
На тему будущего России глава государства высказался в преддверии своего официального визита в Индию. Тогда он пообщался с изданием, и во время беседы прокомментировал разговоры о возможном возвращении РФ в состав «Большой восьмерки». В частности, президент подчеркнул, что планов по возвращению в состав G8 у Москвы нет.
В ходе той же беседы Владимир Путин высказался о переговорах по Украине с США. Он подчеркнул, что беседа получилась полезной. Во время нее Вашингтон предложил разбить свой план урегулирования из 28 пунктов на четыре пакета, после чего обсуждать все в таком формате.