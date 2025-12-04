Ричмонд
Путин: Россия не согласилась с некоторыми пунктами мирного плана США по Украине

Россия не согласилась с некоторыми пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не отверг мирный план США. По его словам, состоялось прямой обмен мнениями по этому вопросу, в ходе которого что-то было принято, а что-то посчитали неприемлемым.

Российский лидер на встрече с американской делегацией сообщил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал данные переговоры полезными и конструктивными. Что еще рассказал представитель Кремля про контакт с политиками из США — в материале «Вечерней Москвы».

Новость дополняется.

