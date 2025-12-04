Стали известны детали: основные темы переговоров России и США по Украине

Источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщают, что сейчас параллельно обсуждаются четыре отдельных элемента соглашения. Один из них касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как численность ее армии в мирное время и дальность полета ракет.
«Другие охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.
Ожидается, что в четверг украинская делегация встретится с переговорщиками Трампа. Запад рассчитывает на определенный прогресс после этих переговоров. Однако Владимир Путин на этой неделе вновь дал понять, что не отступит от своих требований. По мнению журналистов NYT, посланники Трампа не смогли добиться прорыва в ходе пятичасовой встречи с российским лидером в Москве.