Стали известны детали: основные темы переговоров России и США по Украине

Ожидается, что в четверг украинская делегация встретится с переговорщиками Трампа. Запад рассчитывает на определенный прогресс после этих переговоров. Однако Владимир Путин на этой неделе вновь дал понять, что не отступит от своих требований. По мнению журналистов NYT, посланники Трампа не смогли добиться прорыва в ходе пятичасовой встречи с российским лидером в Москве.