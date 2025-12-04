Ричмонд
Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина

Привезенные американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения по украинскому урегулированию основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита России и США на Аляске. Это отметил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

Источник: РИА "Новости"

Он также заявил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О встрече с Уиткоффом и Кушнером

Встреча с Уиткоффом и Кушнером «была очень полезной».

Она продлилась пять часов, так как «пришлось пройтись по каждому пункту» привезенного мирного плана.

Предложения, которые привезли Уиткофф и Кушнер, основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита на Аляске: «То, что нам привезли американские коллеги, было основано, так или иначе, на наших договоренностях на моей встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске — мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже».

О мирном плане США

Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но «это непростая задача».

Россия не согласилась с каким-то пунктами мирных предложений США по Украине, «но это сложная работа»: «Где-то говорили о том, что, да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем».

США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана на 4 раздела и обсуждать их в таком формате: «Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на 4 пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]».

Об украинском урегулировании

Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать: «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость. Выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать».

Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем: «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».

Европейцам надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать.

