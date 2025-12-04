Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина

Предложения, которые привезли Уиткофф и Кушнер, основываются на договоренностях, достигнутых во время саммита на Аляске: «То, что нам привезли американские коллеги, было основано, так или иначе, на наших договоренностях на моей встрече с президентом [США Дональдом] Трампом на Аляске — мы говорили об этих вопросах на встрече в Анкоридже».