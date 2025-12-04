NYT: план США по Украине включает вопросы территорий и суверенитета

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре пакета, на которые был разделен мирный план США по Украине, включают территориальные и экономические вопросы, а также темы суверенитета Украины и европейской безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.