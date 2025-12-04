Ричмонд
NYT: план США по Украине включает вопросы территорий и суверенитета

Один из четырех пакетов документов также касается вопросов, связанных с ограничением численности ВСУ в мирное время и дальности полета ракет.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре пакета, на которые был разделен мирный план США по Украине, включают территориальные и экономические вопросы, а также темы суверенитета Украины и европейской безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, один из пакетов касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, ограничением численности ВСУ в мирное время и дальности полета ракет. Другие пункты затрагивают территориальные вопросы, сотрудничество в области экономики и более широкие вопросы европейской безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовленные до этого 28 пунктов американского мирного плана актуальны и продолжают обсуждаться, просто Вашингтон предложил разбить их на четыре отдельных пакета.