Путин напомнил, что сам перестал ездить на саммиты G8

«Но я повторяю еще раз, в какой-то момент я просто перестал к ним ездить, и это было не связано с ситуацией на Украине. Это было связано с другими событиями, я сейчас не буду вдаваться в детали», — сказал Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.