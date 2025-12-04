Ричмонд
Путин напомнил, что сам перестал ездить на саммиты G8

Путин перестал ездить на саммиты G8 не из-за событий на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в определенный момент перестал ездить на саммиты «большой восьмерки», причины не были связаны с ситуацией, происходящей на Украине.

«Но я повторяю еще раз, в какой-то момент я просто перестал к ним ездить, и это было не связано с ситуацией на Украине. Это было связано с другими событиями, я сейчас не буду вдаваться в детали», — сказал Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.