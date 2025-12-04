Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин назвал «плохой шуткой» расширение метро Москвы до Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного метрополитена. Журналисты спросили его, расширят ли подземку Москвы до границы с метро Северной столицы.

Источник: Аргументы и факты

Речь зашла о развитии проекта Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Также был упомянут и сам Архангельск, проведут ли ветку до северной города. О нем и Петербурге представители СМИ спросили, скорее, в шутку.

Глава столицы России ответил в юмористической форме. Журналисты задавали вопросы Собянину на прямой линии телеканала «ТВ Центр». Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Плохие шутки у вас», — сказал мэр.

Ранее сообщалось о развитии коричневой ветке метро Петербурга. Строительство и подготовка к открытию станции «Юго-Западная» почти закончены.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше