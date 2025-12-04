Собянин назвал «плохой шуткой» расширение метро Москвы до Петербурга

Речь зашла о развитии проекта Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Также был упомянут и сам Архангельск, проведут ли ветку до северной города. О нем и Петербурге представители СМИ спросили, скорее, в шутку.
Глава столицы России ответил в юмористической форме. Журналисты задавали вопросы Собянину на прямой линии телеканала «ТВ Центр». Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Плохие шутки у вас», — сказал мэр.
Ранее сообщалось о развитии коричневой ветке метро Петербурга. Строительство и подготовка к открытию станции «Юго-Западная» почти закончены.