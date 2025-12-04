Ричмонд
Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции

МИНСК, 4 дек — РИА Новости. Белоруссия и РФ выполнили около 40% мероприятий плана по развитию интеграции на 2024−2026 годы, сообщил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

Источник: © РИА Новости

«Ориентиром в нашей работе являются основные направления реализации положений договора в создании Союзного государства на 2024−2026 годы. На начало декабря… выполнено более трети мероприятий, а именно 115 из 310, или почти 40%», — сказал Крутой в четверг на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое проходит в Минске.

Он добавил, что министерствами экономики двух стран начата работа по разработке плана реализации положений договора на новый трехлетний период, на 2027−2029 годы. Планируется, что акцент в нем будет сделан на такие направления, как промышленная политика, технологический суверенитет, продовольственная безопасность, транспорт, энергетика и туризм.

Крутой также заявил, что торговля между двумя странами продолжает демонстрировать положительную динамику и сохраняет высокие темпы роста, несмотря на продолжающееся санкционное давление Запада на Белоруссию и Россию.

По его данным, за 10 месяцев 2025 года объем торговли товарами вырос на 1,8% и составил 44 миллиарда долларов. При этом торговля услугами выросла на 17%.

«Это 6,5 миллиарда долларов в абсолютных цифрах», — подчеркнул Крутой.

