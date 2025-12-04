Россия и Белоруссия выполнили около 40 процентов мероприятий по интеграции

«Ориентиром в нашей работе являются основные направления реализации положений договора в создании Союзного государства на 2024−2026 годы. На начало декабря… выполнено более трети мероприятий, а именно 115 из 310, или почти 40%», — сказал Крутой в четверг на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое проходит в Минске.