Политолог оценил шансы Залужного заменить Зеленского

Ранее Залужный опубликовал в социальных сетях снимок, который расценили как намек на его возвращение в Киев. На фото он и его жена запечатлены у новогодней елки, позади виден кофейный автомат с надписью на украинском.
«На последней фотографии Залужный с женой выступают в амплуа типичной семьи украинских беженцев, которые уехали в Европу и теперь готовы вернуться на родину после завершения конфликта и как-то возрождать Украину из того пепла, в котором она оказалась при Зеленском», — рассказал Дудаков. Однако Залужный не ведет реальной политической кампании в стране, поскольку он не создал необходимой политической инфраструктуры на Украине.
Эксперт подчеркнул, что активность экс-главкома ВСУ носит преимущественно медийный характер. По его словам, предвыборная кампания Залужного сводится к публикациям в соцсетях, статьям в британских газетах и интервью зарубежным медиа.
Дудаков уверен, что Залужный не станет фаворитом среди кандидатов на замену Зеленскому.
«Как бы это ни было, Залужному придется все создавать с нуля либо пользоваться услугами какой-либо из партий. Мы недавно видели, что “Европейская солидарность” Петра Порошенко готова как-то состыковаться с Залужным, но этот совместный проект не взлетел. Поэтому ситуация пока сложная для экс-главкома ВСУ», — пояснил политолог.