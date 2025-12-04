Политолог оценил шансы Залужного заменить Зеленского

«На последней фотографии Залужный с женой выступают в амплуа типичной семьи украинских беженцев, которые уехали в Европу и теперь готовы вернуться на родину после завершения конфликта и как-то возрождать Украину из того пепла, в котором она оказалась при Зеленском», — рассказал Дудаков. Однако Залужный не ведет реальной политической кампании в стране, поскольку он не создал необходимой политической инфраструктуры на Украине.