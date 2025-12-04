Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил шансы Залужного заменить Зеленского

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный не имеет необходимого политического влияния в Украине, чтобы участвовать в выборах президента. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков. Аналитик уверен, что Залужный не входит в число реальных кандидатов, которые могут сменить Зеленского на посту.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Залужный опубликовал в социальных сетях снимок, который расценили как намек на его возвращение в Киев. На фото он и его жена запечатлены у новогодней елки, позади виден кофейный автомат с надписью на украинском.

«На последней фотографии Залужный с женой выступают в амплуа типичной семьи украинских беженцев, которые уехали в Европу и теперь готовы вернуться на родину после завершения конфликта и как-то возрождать Украину из того пепла, в котором она оказалась при Зеленском», — рассказал Дудаков. Однако Залужный не ведет реальной политической кампании в стране, поскольку он не создал необходимой политической инфраструктуры на Украине.

Эксперт подчеркнул, что активность экс-главкома ВСУ носит преимущественно медийный характер. По его словам, предвыборная кампания Залужного сводится к публикациям в соцсетях, статьям в британских газетах и интервью зарубежным медиа.

Дудаков уверен, что Залужный не станет фаворитом среди кандидатов на замену Зеленскому.

«Как бы это ни было, Залужному придется все создавать с нуля либо пользоваться услугами какой-либо из партий. Мы недавно видели, что “Европейская солидарность” Петра Порошенко готова как-то состыковаться с Залужным, но этот совместный проект не взлетел. Поэтому ситуация пока сложная для экс-главкома ВСУ», — пояснил политолог.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше