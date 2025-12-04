Губернатор Самарской области назначил временного руководителя Екатериновки

Уход Анатолия Гайдукова продолжил череду отставок глав муниципалитетов в Самарской области. До него покинул пост руководитель Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов. Самым громким стало увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова, которого Вячеслав Федорищев отправил в отставку в нецензурной форме из-за конфликта у камня с мемориальной табличкой, посвященной участникам Великой Отечественной войны.