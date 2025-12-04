Шор заявил о закрытии социальных магазинов в Молдавии из-за давления властей

«Я вынужден прекратить работу наших социальных магазинов. Ликвидация компании займет около трех месяцев. Наши поставщики находятся под постоянным давлением госорганов, их запугивают, им угрожают. Наши магазины и склады закрывают», — написал Шор в Telegram-канале. По его словам, клиентами магазинов были около 500 тыс. человек в год. «Это бабушки и дедушки, малоимущие и нуждающиеся люди. Мы платили налоги — доходило до 60 млн леев (около €3 млн) в год. Создавали новые рабочие места — изначально в наших магазинах работали около 1 тыс. человек», — отметил политик.