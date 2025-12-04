Шор заявил о закрытии социальных магазинов в Молдавии из-за давления властей

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного блока «Победа», бизнесмен Илан Шор на фоне давления правительства объявил о закрытии сети социальных магазинов, которая работала в стране с 2015 года.
«Я вынужден прекратить работу наших социальных магазинов. Ликвидация компании займет около трех месяцев. Наши поставщики находятся под постоянным давлением госорганов, их запугивают, им угрожают. Наши магазины и склады закрывают», — написал Шор в Telegram-канале. По его словам, клиентами магазинов были около 500 тыс. человек в год. «Это бабушки и дедушки, малоимущие и нуждающиеся люди. Мы платили налоги — доходило до 60 млн леев (около €3 млн) в год. Создавали новые рабочие места — изначально в наших магазинах работали около 1 тыс. человек», — отметил политик.
Ранее на этой неделе Шор заявил о прекращении поддержки своих сторонников и социальных проектов в Молдавии на фоне арестов членов его команды. Он отметил, что «не имеет права рисковать жизнью и свободой этих людей». После этого в отставку подали мэры городов Оргеев Татьяна Кочу и Тараклии Вячеслав Лупов.
Блок «Победа» не был допущен к парламентским выборам этого года в Молдавии, а в отношении входивших в него партий «Победа», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности. Они назвали участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии «Шор», которую в 2023 году обвинили в планах «саботирования проевропейского курса страны» и признали незаконной. В период избирательной кампании активисты блока подверглись обыскам и арестам.