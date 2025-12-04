Польша потратила на медобслуживание украинцев миллионы долларов в 2024 году

В сентябре сейм Польши принял закон, лишающий социальных пособий неработающих украинцев. В ноябре президент страны Кароль Навроцкий заявил, что подписал последний закон о помощи украинским беженцам. По его словам, к украинцам в республике необходимо начать относиться так же, как и к представителям всех других национальностей.