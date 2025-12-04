Ричмонд
Сенатор рассказал, почему Россия не вернется в G8

Работа «Большой семерки» стала чрезмерно политизированной, поэтому перспектива возвращения России в G8 маловероятна. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Ленте.ру» высказывание президента Владимира Путина о G8.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент России заявил, что возвращение страны в «Большую восьмерку» не является целью. Говоря о значимости объединения, Владимир Путин отметил, что его доля в мировой экономике сжимается «как шагреневая кожа».

«Дело в том, что ныне существующая “Семерка” на протяжении последних лет доказала сугубую политизированность проводимой ими работы политической, экономической и так далее. Поэтому в таких обстоятельствах опять примкнуть к этой группе государств, главным образом политиков — это вызывает определенные сомнения», — указал Карасин в комментарии «Ленте.ру».

Развивая свою мысль, сенатор отметил, что изначальная задумка западных лидеров, пригласивших Россию в G8, заключалась в использовании членства нашей страны для решения своих стратегических задач.

«То, что задумывалось тогда, сейчас проявляется в несколько искаженном виде в развитии украинского кризиса», — пояснил Карасин.