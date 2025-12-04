Ричмонд
Турция примет меры для противодействия угрозам в Чёрном море

Министерство обороны Турции заявило о предпринимаемых республикой шагах, направленных на нейтрализацию угроз, исходящих из Черноморского бассейна.

Источник: Reuters

Как сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на представителя ведомства, Анкара, руководствуясь принципом региональной ответственности, осуществляет комплекс мер по противодействию морским угрозам, которые возникли в контексте конфликта на Украине.

В оборонном ведомстве уточнили, что предпринимаемые действия нацелены на гарантирование безопасности национальных морских акваторий и ключевых объектов инфраструктуры, расположенных на дне и поверхности моря. Эти меры включают активное ведение разведки и наблюдения с задействованием военно-морских и военно-воздушных сил, а также продолжение участия в деятельности Группы по противоминной борьбе в Черном море.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер был атакован в районе Черного моря, примерно в 120 километрах от турецкого побережья. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.