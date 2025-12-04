Ричмонд
Госдеп переименовал Институт мира США в честь Трампа

Государственный департамент США переименовал Институт мира США (USIP) в Вашингтоне, округ Колумбия, в Институт мира Дональда Трампа.

Источник: Reuters

«Сегодня утром Государственный департамент переименовал бывший Институт мира в честь величайшего специалиста по заключению сделок в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Трампа. Лучшее еще впереди», — говорится в посте Госдепа, размещенном в соцсети X.

К посту приложено фото здания института, на котором видна надпись с именем и фамилией американского лидера.

Американский институт мира (USIP) был учрежден Конгрессом США в 1984 году при президенте Рональде Рейгане. Тогда были обозначены его основные задачи: исследования, анализ и обучение в области дипломатии и посредничества для содействия миру. Позднее на базе USIP американцы создали систему международного анализа конфликтов. Под эгидой института действовали филиалы в Афганистане, Ираке, Ливии, Пакистане, Судане.

Ранее президент США Дональд Трамп переименовал американское Министерство обороны в Министерство войны. Президент объяснил решение тем, что США выиграли две мировые войны, а также другие конфликты в XX веке.

