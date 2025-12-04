Госдеп переименовал Институт мира США в честь Трампа

Американский институт мира (USIP) был учрежден Конгрессом США в 1984 году при президенте Рональде Рейгане. Тогда были обозначены его основные задачи: исследования, анализ и обучение в области дипломатии и посредничества для содействия миру. Позднее на базе USIP американцы создали систему международного анализа конфликтов. Под эгидой института действовали филиалы в Афганистане, Ираке, Ливии, Пакистане, Судане.