Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Польша присоединится к G20 и будет участвовать в саммите в Майами в 2026 году

Соединенные Штаты в четверг смело переосмыслили структуру глобального экономического форума, анонсировав планы создания «новой Большой двадцатки».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Kevin Dietsch/Getty Images
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На саммит «Большой двадцатки» (G20), который в следующем году впервые с 2009 года пройдет в США, администрация Дональда Трампа пригласила Польшу и отказала в участии ЮАР, которая в 2025 году принимала G20. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио, передает агентство Bloomberg.

В сообщении на сайте Госдепа Рубио высоко оценил партнерство Польши и США на государственном уровне, а также на уровне компаний.

Успех Польши является доказательством того, что лучший путь — сосредоточение внимания на будущем, а не на недовольстве. Это показывает, как партнерство с Соединенными Штатами и американскими компаниями может способствовать взаимному процветанию и росту.

Марко Рубио
глава Госдепартамента США

Как напоминает Bloomberg, Польша давно мечтала быть принятой в G20, и в сентябре Трамп пригласил президента-националиста правого толка Кароля Навроцкого, которого он поддержал на выборах в этом году, на саммит в Майами в следующем году, не уточнив его статус участника.

Издание отмечает, что принимающая сторона имеет широкие возможности приглашать гостей к столу. Ранее Трамп дал понять, что планирует жестко контролировать мероприятие, в том числе провести его в своем частном гольф-клубе Trump National Doral в Майами.

Он давно планировал сократить число дополнительных участников, в том числе ограничить группы по интересам, которые традиционно присутствовали в качестве наблюдателей. Однако недопуск на мероприятия G20 и итоговый саммит полноправного члена группы ЮАР — это уже совершенно другой уровень, подчеркивает Bloomberg.

Когда ЮАР решит, что она приняла трудные решения… и будет готова присоединиться к семье процветающих и свободных стран, США выделят для нее место за общим столом. А до тех пор Америка будет продвигаться вперед с новой G20.

Марко Рубио
глава Госдепартамента США
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше