Bloomberg: Польша присоединится к G20 и будет участвовать в саммите в Майами в 2026 году

Как напоминает Bloomberg, Польша давно мечтала быть принятой в G20, и в сентябре Трамп пригласил президента-националиста правого толка Кароля Навроцкого, которого он поддержал на выборах в этом году, на саммит в Майами в следующем году, не уточнив его статус участника.