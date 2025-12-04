На саммит «Большой двадцатки» (G20), который в следующем году впервые с 2009 года пройдет в США, администрация Дональда Трампа пригласила Польшу и отказала в участии ЮАР, которая в 2025 году принимала G20. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио, передает агентство Bloomberg.
В сообщении на сайте Госдепа Рубио высоко оценил партнерство Польши и США на государственном уровне, а также на уровне компаний.
Успех Польши является доказательством того, что лучший путь — сосредоточение внимания на будущем, а не на недовольстве. Это показывает, как партнерство с Соединенными Штатами и американскими компаниями может способствовать взаимному процветанию и росту.
Как напоминает Bloomberg, Польша давно мечтала быть принятой в G20, и в сентябре Трамп пригласил президента-националиста правого толка Кароля Навроцкого, которого он поддержал на выборах в этом году, на саммит в Майами в следующем году, не уточнив его статус участника.
Издание отмечает, что принимающая сторона имеет широкие возможности приглашать гостей к столу. Ранее Трамп дал понять, что планирует жестко контролировать мероприятие, в том числе провести его в своем частном гольф-клубе Trump National Doral в Майами.
Он давно планировал сократить число дополнительных участников, в том числе ограничить группы по интересам, которые традиционно присутствовали в качестве наблюдателей. Однако недопуск на мероприятия G20 и итоговый саммит полноправного члена группы ЮАР — это уже совершенно другой уровень, подчеркивает Bloomberg.
Когда ЮАР решит, что она приняла трудные решения… и будет готова присоединиться к семье процветающих и свободных стран, США выделят для нее место за общим столом. А до тех пор Америка будет продвигаться вперед с новой G20.