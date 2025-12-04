Ричмонд
Россияне смогут задать вопрос Путину в мессенджере Max

Отправить текстовое или видеосообщение на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» можно через чат-бот в российском мессенджере Max. Напомним, эфир состоится 19 декабря в 14.00 по уфимскому времени.

Источник: Башинформ

Сбор вопросов и обращений начнется сегодня в 17.00 и продлится вплоть до завершения общения Президента с жителями и журналистами. Для этого нужно запустить сервис, нажав кнопку «Начать», поделиться номером телефона, указать ФИО, населенный пункт, возраст, загрузить видео или оставить текстовый запрос.