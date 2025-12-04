В Минтрансе Татарстана назначен новый заместитель министра

Новым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана стал Ранис Файзуллин. Информация об этом назначении была опубликована на официальном сайте ведомства.
Ранее Ранис Файзуллин занимал должность заместителя технического директора государственного учреждения «Татавтодор». На сайте министерства его подробная биография пока не размещена. В команде министра Фарита Ханифова также работают первый заместитель Лилия Сафиуллина и заместитель Марат Хисамутдинов.
Напомним, Управление здравоохранения Казани возглавил Ильназ Ахмадиев. Ранее мужчина занимал пост главного врача Рыбно-Слободской центральной районной больницы.