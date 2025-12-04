В Минтрансе Татарстана назначен новый заместитель министра

Ранее Ранис Файзуллин занимал должность заместителя технического директора государственного учреждения «Татавтодор». На сайте министерства его подробная биография пока не размещена. В команде министра Фарита Ханифова также работают первый заместитель Лилия Сафиуллина и заместитель Марат Хисамутдинов.