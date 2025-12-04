В ГД назвали пункт плана Трампа, который не нравится Зеленскому больше всего

«Я не знаю, что на Украине хотят получить от этого, но кажется, что это не про защиту. У меня есть такие подозрения», — рассказала Журова.
Она также указала на финансовый аспект вопроса: для Украины обязательный взнос в размере 5% от ВВП станет непомерной ношей, что делает ее потенциальное членство в альянсе экономически затруднительным.
Если допустить вероятность приема Украины в НАТО, то возникает вопрос — кто будет платить за страну членские взносы. По мнению Журовой, бремя ляжет на плечи других членов альянса, а это их категорически не устраивает. Депутат напомнила, что Трамп призывает Украину сначала восстановить свою экономику и государство, однако Киев, по всей видимости, этого не слышит.
«Именно поэтому даже с этим пунктом Киев и Вашингтон договориться не могут. Я уже не говорю про другие», — подытожила Журова.