В ГД назвали пункт плана Трампа, который не нравится Зеленскому больше всего

Отказаться от членства Украины в НАТО — это то, что не может принять Владимир Зеленский. Именно с этим пунктом в мирном плане Дональда Трампа никак не может смириться украинский лидер, заявила в беседе с NEWS.ru высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий пояснила, что Трамп ставит под сомнение саму необходимость членства Украины в НАТО, что категорически не устраивает Зеленского. Киеву ясно дали понять, что его там не ждут, но при этом украинский президент продолжает добиваться объяснений причин отказа.

«Я не знаю, что на Украине хотят получить от этого, но кажется, что это не про защиту. У меня есть такие подозрения», — рассказала Журова.

Она также указала на финансовый аспект вопроса: для Украины обязательный взнос в размере 5% от ВВП станет непомерной ношей, что делает ее потенциальное членство в альянсе экономически затруднительным.

Если допустить вероятность приема Украины в НАТО, то возникает вопрос — кто будет платить за страну членские взносы. По мнению Журовой, бремя ляжет на плечи других членов альянса, а это их категорически не устраивает. Депутат напомнила, что Трамп призывает Украину сначала восстановить свою экономику и государство, однако Киев, по всей видимости, этого не слышит.

«Именно поэтому даже с этим пунктом Киев и Вашингтон договориться не могут. Я уже не говорю про другие», — подытожила Журова.

