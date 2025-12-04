В ГД назвали пункт плана Трампа, который не нравится Зеленскому больше всего

Если допустить вероятность приема Украины в НАТО, то возникает вопрос — кто будет платить за страну членские взносы. По мнению Журовой, бремя ляжет на плечи других членов альянса, а это их категорически не устраивает. Депутат напомнила, что Трамп призывает Украину сначала восстановить свою экономику и государство, однако Киев, по всей видимости, этого не слышит.