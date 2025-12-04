Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки

Роман Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой «Эцион», 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник пользуется доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность в мае 2024 года.