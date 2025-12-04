Ричмонд
Уроженца Белоруссии назначили главой израильской разведки

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, уроженца Белоруссии Романа Гофмана следующим главой службы внешней разведки «Моссад», сообщила канцелярия премьер-министра.

Источник: walla.co.il

«После собеседований с различными кандидатами премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, на должность главы “Моссада”, — говорится в заявлении для прессы.

Отмечается, что Гофман сменит на посту главы «Моссада» Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.

В канцелярии отметили, что запрос премьер-министра на назначение генерал-майора Гофмана сегодня был представлен консультативному комитету по назначениям на руководящие должности.

Роман Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой «Эцион», 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник пользуется доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность в мае 2024 года.

