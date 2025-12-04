Ричмонд
СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности на фоне ультиматума Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне ультиматума Дональда Трампа и растущей угрозы военного вмешательства США усилил меры личной безопасности, пишут американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Источники рассказали газете The New York Times, что ближайшее окружение Мадуро в Каракасе охватили напряжение и беспокойство, хотя сам венесуэльский лидер считает, что он сохраняет контроль над ситуацией и может справиться с самой серьезной угрозой своему 12-летнему правлению.

Отмечается, что на публике Мадуро стремится преуменьшить угрозы Вашингтона, демонстрируя беспечный, расслабленный вид, появляясь на общественных мероприятиях без предупреждения, танцуя и размещая пропагандистские видеоролики в соцсети TikTok. Но по мере углубления кризиса он сократил участие в запланированных мероприятиях, заменив их спонтанными публичными выступлениями и заранее записанными сообщениями, пишет NYT.

Кроме того, Мадуро, как утверждают источники, пытается защитить себя от возможного точечного удара или операции американского спецназа по его задержанию или устранению.

С сентября он часто меняет места ночлега и мобильные телефоны. Он расширил роль кубинских телохранителей в своей личной охране.

Кроме того, Мадуро обратился к Кубе, своему ключевому союзнику в регионе, чтобы усилить вооруженные силы Венесуэлы за счет дополнительных сотрудников кубинской контрразведки.

Сделка с Трампом ослабила бы непосредственное давление на Мадуро, считает NYT.

В среду он подтвердил, что около 10 дней назад у него состоялся «уважительный и сердечный» телефонный разговор с Трампом, сообщает агентство Reuters. По сведениям Reuters, Мадуро сказал Трампу, что готов отказаться то власти и покинуть Венесуэлу, если он и его семья получат полную юридическую амнистию, включая отмену санкций США и завершение дела в Международном уголовном суде.

Как пишет газета New York Post, глава Госдепартамента США Марко Рубио предложил 63-летнему Мадуро переехать в Катар, который негласно выступает посредником в урегулировании кризиса между США и Венесуэлой.

Таким образом, «венесуэльский лидер-социалист» сможет доживать свои дни в роскоши в одной из богатейших стран мира, предполагает издание. Также не исключено, что Мадуро с семьей могут «сослать» в Саудовскую Аравию или ОАЭ, которые конкурируют с Катаром за расположение США в регионе.

