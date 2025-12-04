СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности на фоне ультиматума Трампа

Источники рассказали газете The New York Times, что ближайшее окружение Мадуро в Каракасе охватили напряжение и беспокойство, хотя сам венесуэльский лидер считает, что он сохраняет контроль над ситуацией и может справиться с самой серьезной угрозой своему 12-летнему правлению.
Отмечается, что на публике Мадуро стремится преуменьшить угрозы Вашингтона, демонстрируя беспечный, расслабленный вид, появляясь на общественных мероприятиях без предупреждения, танцуя и размещая пропагандистские видеоролики в соцсети TikTok. Но по мере углубления кризиса он сократил участие в запланированных мероприятиях, заменив их спонтанными публичными выступлениями и заранее записанными сообщениями, пишет NYT.
Кроме того, Мадуро, как утверждают источники, пытается защитить себя от возможного точечного удара или операции американского спецназа по его задержанию или устранению.
Кроме того, Мадуро обратился к Кубе, своему ключевому союзнику в регионе, чтобы усилить вооруженные силы Венесуэлы за счет дополнительных сотрудников кубинской контрразведки.
В среду он подтвердил, что около 10 дней назад у него состоялся «уважительный и сердечный» телефонный разговор с Трампом, сообщает агентство Reuters. По сведениям Reuters, Мадуро сказал Трампу, что готов отказаться то власти и покинуть Венесуэлу, если он и его семья получат полную юридическую амнистию, включая отмену санкций США и завершение дела в Международном уголовном суде.
Как пишет газета New York Post, глава Госдепартамента США Марко Рубио предложил 63-летнему Мадуро переехать в Катар, который негласно выступает посредником в урегулировании кризиса между США и Венесуэлой.
Таким образом, «венесуэльский лидер-социалист» сможет доживать свои дни в роскоши в одной из богатейших стран мира, предполагает издание. Также не исключено, что Мадуро с семьей могут «сослать» в Саудовскую Аравию или ОАЭ, которые конкурируют с Катаром за расположение США в регионе.