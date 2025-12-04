Владимир Путин объявил благодарность 14 жителям Воронежской области

Одиннадцать человек были отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В их числе представители промышленности, транспорта, образования, дорожной отрасли и финансовой сферы: Олег Волошин, Нина Воронина, Андрей Воротягин, Лидия Воскова, Оксана Головина, Ольга Жарикова, Ольга Жарких, Алексей Карпович, Алла Орлова, Светлана Рева и Елена Русецкая.