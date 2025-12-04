Владимир Путин объявил благодарность 14 жителям Воронежской области

14 жителям Воронежской области объявлена благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Одиннадцать человек были отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В их числе представители промышленности, транспорта, образования, дорожной отрасли и финансовой сферы: Олег Волошин, Нина Воронина, Андрей Воротягин, Лидия Воскова, Оксана Головина, Ольга Жарикова, Ольга Жарких, Алексей Карпович, Алла Орлова, Светлана Рева и Елена Русецкая.
Кроме того, благодарность объявлена двум медицинским работникам за вклад в развитие системы здравоохранения и ответственную многолетнюю деятельность. Её получили заведующая отделением Бобровской райбольницы Елена Донюкова и врач отделения сельского поселения Хреновое той же больницы Светлана Руш.
Также президент поблагодарил первого вице-президента Воронежской областной общественной организации «Федерация волейбола» Ирину Макагонову. Её отметили за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.