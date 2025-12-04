Ричмонд
Владимир Путин объявил благодарность 14 жителям Воронежской области

Их отметили за выдающиеся достижения в различных сферах и многолетнюю добросовестную работу.

Источник: пресс-служба Кремля

14 жителям Воронежской области объявлена благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Одиннадцать человек были отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В их числе представители промышленности, транспорта, образования, дорожной отрасли и финансовой сферы: Олег Волошин, Нина Воронина, Андрей Воротягин, Лидия Воскова, Оксана Головина, Ольга Жарикова, Ольга Жарких, Алексей Карпович, Алла Орлова, Светлана Рева и Елена Русецкая.

Кроме того, благодарность объявлена двум медицинским работникам за вклад в развитие системы здравоохранения и ответственную многолетнюю деятельность. Её получили заведующая отделением Бобровской райбольницы Елена Донюкова и врач отделения сельского поселения Хреновое той же больницы Светлана Руш.

Также президент поблагодарил первого вице-президента Воронежской областной общественной организации «Федерация волейбола» Ирину Макагонову. Её отметили за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.