Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер признал, что пенсионеры — не в приоритете у нынешнего правительства: Вместо поддержки граждан Молдовы — рост цен и кредиты

Александру Мунтяну прокомментировал утвержденную правительством в проекте госбюджета на 2026 год индексацию пенсий в размере 6,8%

Источник: Комсомольская правда

Премьер признал, что пенсионеры — не в приоритете у нынешнего правительства?

Премьер-министр Александру Мунтяну прокомментировал утвержденную правительством в проекте госбюджета на 2026 год индексацию пенсий в размере 6,8%, признав, что уровень индексации ниже показателя инфляции.

«Мы делаем все, что можем, чтобы помочь самым уязвимым. Мы не можем сделать всё и нам очень жаль, но такова ситуация, когда надо определить приоритеты. И мы решили сделать приоритетом рост экономики, инвестиции и будущее вашего молодого поколения, создать позитивный момент, экономика это что-то очень инерционное, но мы видим позитивные сигналы и этот позитивный тренд надо продолжать».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.

Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).

Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.

Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).

Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).