Премьер признал, что пенсионеры — не в приоритете у нынешнего правительства: Вместо поддержки граждан Молдовы — рост цен и кредиты

Премьер признал, что пенсионеры — не в приоритете у нынешнего правительства?
Премьер-министр Александру Мунтяну прокомментировал утвержденную правительством в проекте госбюджета на 2026 год индексацию пенсий в размере 6,8%, признав, что уровень индексации ниже показателя инфляции.
«Мы делаем все, что можем, чтобы помочь самым уязвимым. Мы не можем сделать всё и нам очень жаль, но такова ситуация, когда надо определить приоритеты. И мы решили сделать приоритетом рост экономики, инвестиции и будущее вашего молодого поколения, создать позитивный момент, экономика это что-то очень инерционное, но мы видим позитивные сигналы и этот позитивный тренд надо продолжать».
