Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

"Пообщались с ребятами, ознакомились с техническими наработками и испытали машины!
КАМАЗ — замечательный грузовик и один из лучших спортивных автомобилей в мире! Желаю ребятам успехов и новых побед на соревнованиях! (перевод с татарского, прим. Т-и)", — пишет Минниханов.
