Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чемпионами спортивной команды «КАМАЗ-мастер». Об этом он рассказал в своем канале МАХ.

Источник: Рустам Минниханов

"Пообщались с ребятами, ознакомились с техническими наработками и испытали машины!

КАМАЗ — замечательный грузовик и один из лучших спортивных автомобилей в мире! Желаю ребятам успехов и новых побед на соревнованиях! (перевод с татарского, прим. Т-и)", — пишет Минниханов.

