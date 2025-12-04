Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активность

4 декабря в Волгограде прошла конференция областного Совета профсоюзов. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров.

Источник: администрация Волгоградской области

— Представляя и защищая права людей труда, поддерживая эффективный диалог между работниками, работодателями и органами власти, непосредственно участвуя в решении первоочередных государственных задач, профессиональные союзы Волгоградской области являются важной частью устойчивой системы социально-экономического развития Волгоградской области, — подчеркнул руководитель.

Глава региона также обратил внимание, что несмотря на секционное давление и экономические трудности, безработица находится на рекордно-низком уровне, а большинство предприятий исправно выплачивают работникам зарплату, что во многом заслуга и профсоюзного движения.

Отметим, также в рамках мероприятия Андрей Бочаров наградил лидера областного профсоюзного движения Татьяну Гензе и других активистов профсоюзного движения медалями, грамотами, благодарственными письмами.