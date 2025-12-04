Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активность

— Представляя и защищая права людей труда, поддерживая эффективный диалог между работниками, работодателями и органами власти, непосредственно участвуя в решении первоочередных государственных задач, профессиональные союзы Волгоградской области являются важной частью устойчивой системы социально-экономического развития Волгоградской области, — подчеркнул руководитель.
Глава региона также обратил внимание, что несмотря на секционное давление и экономические трудности, безработица находится на рекордно-низком уровне, а большинство предприятий исправно выплачивают работникам зарплату, что во многом заслуга и профсоюзного движения.
Отметим, также в рамках мероприятия Андрей Бочаров наградил лидера областного профсоюзного движения Татьяну Гензе и других активистов профсоюзного движения медалями, грамотами, благодарственными письмами.