Exxpress: в «схеме Могерини» может быть замешан Боррель

Колледж Европы — элитный университет, который считается «тренировочной площадкой» для брюссельских политических деятелей. Несколько лет назад он подал заявку на новую программу подготовки молодых дипломатов, которая должна была финансироваться Европейским союзом. Для этого колледж, несмотря на финансовые ограничения, в 2022 году приобрел здание в Брюгге за 3,2 млн евро, говорится в статье.