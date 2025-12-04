Exxpress: в «схеме Могерини» может быть замешан Боррель

Бельгийская федеральная полиция наделила статусом подозреваемых экс-главу внешнеполитического ведомства ЕС Федерику Могерини, которая сейчас занимает пост ректора Колледжа Европы, административного директора Колледжа Европы, имя которого не разглашается, а также высокопоставленного итальянского дипломата Стефано Саннино.
Колледж Европы — элитный университет, который считается «тренировочной площадкой» для брюссельских политических деятелей. Несколько лет назад он подал заявку на новую программу подготовки молодых дипломатов, которая должна была финансироваться Европейским союзом. Для этого колледж, несмотря на финансовые ограничения, в 2022 году приобрел здание в Брюгге за 3,2 млн евро, говорится в статье.
Сейчас расследуются несколько возможных уголовных преступлений. Расследование ведет Европейская прокуратура при поддержке Управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) и бельгийской полиции.
По данным Exxpress, их подозревают в мошенничестве при закупках, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Официальное обвинение пока никому не предъявлено, ко всем участникам применяется презумпция невиновности, отмечает издание.
Самым заметным объектом расследования стало здание студенческого общежития в Брюгге. В 2022 году его купила Служба внешних связей ЕС, и вскоре он получил контракт на программу академии и финансирование в размере 654 000 евро из фондов ЕС. Следователи говорят о «серьезных подозрениях»: они пытаются доказать факт передачи инсайдерской информации.
Особую опасность представляет личность или организация, стоящая за этой сделкой, говорится в статье. Могерини с 2014 по 2019 год занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и возглавляла Европейскую службу внешних связей (ЕСВД). В 2020 году она взяла на себя руководство Колледжем Европы, а позднее и Дипломатической академией.
Жозеп Боррель в 2019 году сменил ее на посту Верховного представителя по иностранным делам и отвечал за деятельность ЕСВД в период подачи заявок на 2021/22 учебный год. Саннино, итальянский кадровый дипломат, ранее работал в окружении Могерини в Брюсселе и в конце 2020 года был назначен Боррелем на должность Генерального секретаря ЕСВД.
Боррель в настоящее время не фигурирует в списке подозреваемых — он фигурирует как «политически ответственная фигура» в соответствующий период, подчеркивает издание. Но у Exxpress возникает вопрос: не направила ли эта мошенническая сеть социал-демократов финансирование престижного проекта в собственные карманы?