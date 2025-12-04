Ричмонд
Захарова: Россия ответит на угрозы нацбезопасности из-за завода Fire Point

Захарова: РФ примет меры в ответ на постройку завода Fire Point в Дании.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Россия примет адекватные меры в ответ на угрозы своей национальной безопасности в связи с постройкой украинской оборонной компанией Fire Point завода по производству ракетного топлива для ВСУ в Дании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности», — сказала она на брифинге.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

