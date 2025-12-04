Адмирал ВМС США раскрыл «суровую правду» о деньгах ЕС для Киева

Адмирал в отставке добавил, что конфискация крупных депозитов Центрального банка России, замороженных в западных финансовых учреждениях, пока невозможна. Он напомнил, что главным противником экспроприации выступает Бельгия. Премьер-министр этой страны Барт Де Вевер потребовал от Евросоюза юридические гарантии безопасности операции с российскими средствами.
Ставридис обратил внимание на то, что ЕС, как и НАТО, принимает решения на основе консенсуса, и даже одна страна способна отклонить инициативу. В случае с замороженными российскими активами против может выступить не только Бельгия, но и Венгрия. Еще одна проблема — изъятие средств способно осложнить ход переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой, что вызовет недовольство Вашингтона.
Эксперт все же выступает за использование российских замороженных активов, но предлагает конфисковывать средства с осторожностью. Ставридис считает, что «Москва должна заплатить».
Ранее Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что европейские чиновники сомневаются, что ЕС удастся найти законные основания для изъятия российских замороженных активов и передачи денег Киеву в виде «репарационного займа». Источники издания рассказали, что даже сторонники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уверены, что она превышает полномочия, лоббируя применение чрезвычайных мер для продвижения инициативы репарационного займа.