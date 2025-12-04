Адмирал ВМС США раскрыл «суровую правду» о деньгах ЕС для Киева

Ставридис обратил внимание на то, что ЕС, как и НАТО, принимает решения на основе консенсуса, и даже одна страна способна отклонить инициативу. В случае с замороженными российскими активами против может выступить не только Бельгия, но и Венгрия. Еще одна проблема — изъятие средств способно осложнить ход переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой, что вызовет недовольство Вашингтона.