Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адмирал ВМС США раскрыл «суровую правду» о деньгах ЕС для Киева

Адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис заявил, что ресурсов на оказание финансовой поддержке Украине Европе хватит лишь до второго полугодия. Он уточнил, что именно с дефицитом финансов связано стремление Евросоюза изъять российские замороженные активы для предоставления «репарационного кредита» Киеву, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Время идет. Украина исчерпает иностранную помощь — крупнейшую статью своего бюджета — не позднее второго квартала 2026 года», — приводит слова эксперта в колонке в Bloomberg «Лента.ру».

Адмирал в отставке добавил, что конфискация крупных депозитов Центрального банка России, замороженных в западных финансовых учреждениях, пока невозможна. Он напомнил, что главным противником экспроприации выступает Бельгия. Премьер-министр этой страны Барт Де Вевер потребовал от Евросоюза юридические гарантии безопасности операции с российскими средствами.

Ставридис обратил внимание на то, что ЕС, как и НАТО, принимает решения на основе консенсуса, и даже одна страна способна отклонить инициативу. В случае с замороженными российскими активами против может выступить не только Бельгия, но и Венгрия. Еще одна проблема — изъятие средств способно осложнить ход переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой, что вызовет недовольство Вашингтона.

Эксперт все же выступает за использование российских замороженных активов, но предлагает конфисковывать средства с осторожностью. Ставридис считает, что «Москва должна заплатить».

Ранее Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что европейские чиновники сомневаются, что ЕС удастся найти законные основания для изъятия российских замороженных активов и передачи денег Киеву в виде «репарационного займа». Источники издания рассказали, что даже сторонники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уверены, что она превышает полномочия, лоббируя применение чрезвычайных мер для продвижения инициативы репарационного займа.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше