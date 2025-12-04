TNI: прокси-стратегия США начала давать сбои

Москва рассматривает удары по своей территории с использованием систем и разведывательной поддержки НАТО как непосредственное участие альянса в украинском конфликте. Чем эффективнее и глубже атаки Украины, тем больше склонность Кремля к эскалации непосредственно против американцев и НАТО. Если Россия в ответ нанесет удар по члену НАТО, это приведет к прямому столкновению с блоком. В этом случае НАТО спасет Украину, но невообразимой ценой для себя. Для альянса это станет провальным стратегическим шагом, но отличным ходом для Киева, полагает Вайхерт.