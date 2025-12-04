Первая мировая война была спровоцирована крошечными странами, которые думали, что могут заставить крупные державы выполнять их приказы. Это пример того, как слабые карлики диктовали разрушительный курс, говорится в статье. Сегодня история может повториться на Украине, если западные страны неправильно разыграют свои карты, а завтра — на Дальнем Востоке, предполагает автор.
Маленькие страны обеспокоены тем, что их могут разделить более крупные соседи. Но истинная причина кроется в практических вопросах безопасности.
Американская стратегия со времен холодной войны опиралась на партнеров и прокси. Вашингтон вооружает и обучает вооруженные силы своих «марионеток», делится с ними разведданными, материально-техническим обеспечением и санкционной поддержкой. А его ставленники взамен принимают на себя основную тяжесть конфликта с соседями, позволяя США избежать очередной крупной войны между великими державами. По мнению Вайхерта, это довольно продуманная прокси-стратегия: и невинность соблюсти, и капитал приобрести.
Более того, разрыв между тем, чего хочет «марионетка», и тем, что может себе позволить сверхдержава, приводит к войнам между сферхдержавами.
В начале конфликта на Украине США собирались помочь ей защитить себя, избегая при этом прямой войны между НАТО и Россией. Но со временем ситуация изменилась: США и другие члены НАТО начали отправлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия, более совершенные беспилотники и артиллерию, предполагая, что Россия не ответит. Украина теперь использует эти системы для нанесения ударов по глубокой российской территории, включая энергетические объекты и аэродромы.
Москва рассматривает удары по своей территории с использованием систем и разведывательной поддержки НАТО как непосредственное участие альянса в украинском конфликте. Чем эффективнее и глубже атаки Украины, тем больше склонность Кремля к эскалации непосредственно против американцев и НАТО. Если Россия в ответ нанесет удар по члену НАТО, это приведет к прямому столкновению с блоком. В этом случае НАТО спасет Украину, но невообразимой ценой для себя. Для альянса это станет провальным стратегическим шагом, но отличным ходом для Киева, полагает Вайхерт.
Они считают угрозу со стороны России экзистенциальной для себя. Но максимализм, проявляемый такими союзниками, может подтолкнуть НАТО к прямой конфронтации с Россией, а также подорвать любые надежды на мирное урегулирование этих конфликтов.
После принятия Японией решения разместить зенитно-ракетные комплексы на острове Йонагуни и заявлений о намерении защитить Тайвань от возможного китайского вторжения перед Японией замаячила возможность для нанесения упреждающих или ответных ударов в кризисной ситуации.
Правительство Японии таким вопиющим образом провоцирует Китай только потому, что верит в поддержку США. Между США и Японией заключен договор о взаимной обороне и у Вашингтона будут связаны руки и ограничены возможности выбора. Это моральный риск на стратегическом уровне, потому что именно американцы заплатят самую высокую цену за такое балансирование на грани войны, предупреждает Вайхерт.
В Европе и Азии американские ставленники все больше выходят из-под контроля. Они дирижируют событиями и подталкивают американцев к третьей мировой войне, которая закончится катастрофой для Вашингтона и возглавляемого США миропорядка.