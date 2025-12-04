В РФ ответили на предложение Макрона приостановить удары по энергосистеме Украины

Реализация инициативы французского президента о моратории на удары по энергообъектам Украины возможна, но при одном условии — ответном отказе ВСУ от атак на российскую инфраструктуру. Об этом в интервью RTVI заявил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.