В РФ ответили на предложение Макрона приостановить удары по энергосистеме Украины

«Если у Макрона есть такие предложения, мы, я думаю, с ним согласимся, если Украина прекратят наносить удары по нашим энергетическим объектам», — отметил парламентарий.
Соболев заявил, что если европейские власти дадут соответствующее указание Владимиру Зеленскому, то Россия готова принять симметричные меры и присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам.
Депутат напомнил, что в конце ноября безэкипажный катер противника атаковал терминал Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска и уничтожил выносной причал. Собеседник RTVI отметил, что подобные разрушения и становятся причиной ответных действий России.
«Восстановлению не подлежит важнейший энергетический объект. Вот мы наносим удары в ответ», — указал Соболев.
Во время визита в Пекин 4 декабря Эмманюэль Макрон выступил с инициативой установить запрет на обстрелы украинской энергетической инфраструктуры в зимние месяцы. В ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином французский лидер призвал Китай присоединиться к этому предложению.