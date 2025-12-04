Могерини объявила об отставке с поста ректора колледжа после задержания

Газета напомнила также о критике ван Ромпея в 2020 году за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение ректором при недостатке управленческого и академического опыта многие тогда назвали примером «кумовства», а сам отбор из 30 кандидатов сочли непрозрачным. Сообщалось, что ван Ромпей действовал с одобрения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.