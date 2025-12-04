«Стоило прислушаться». В США сделали заявление о переговорах по Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия и США работают над решением украинского конфликта без участия Европы и Киева, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
«Америка и Россия работают над этим вопросом без Украины и Европы. Они определяют границы, по которым должен быть заключен мирный договор», — написал он.
Журналист также уточнил, что теперь у Зеленского «нет карт» и ему стоило прислушаться к президенту США Дональду Трампу еще на первой встрече в Овальном кабинете.
Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Помощник президента Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.