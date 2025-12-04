Макрон, Стубб и Мерц призвали «не оставлять Украину наедине с ребятами» из США

Это следует из стенограммы телефонных переговоров глав европейских государств, которая оказалась в распоряжении Der Spiegel.
Из публикации следует, что, по мнению господина Макрона, «есть вероятность, что США обманут Украину в вопросе территорий и не дадут взамен гарантий безопасности».
Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, раскритиковал американских переговорщиков, пишет Der Spiegel. «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — сказал господин Мерц о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые 4 декабря должны встретиться с главой украинской делегации Рустемом Умеровым в Майами.
«Мы не должны оставлять Украину и Владимира (Зеленского) наедине с этими ребятами», — приводятся в статье слова президента Финляндии Александра Стубба.
Der Spiegel утверждает, что генсек НАТО Марк Рютте согласился с господином Стуббом: «Я согласен с Александром, мы должны защитить Владимира».