Макрон, Стубб и Мерц призвали «не оставлять Украину наедине с ребятами» из США

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, раскритиковал американских переговорщиков, пишет Der Spiegel. «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — сказал господин Мерц о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые 4 декабря должны встретиться с главой украинской делегации Рустемом Умеровым в Майами.