Беларусь открыла погранзаставу на границе с Украиной

Известно, что обновленная застава охраняет участок границы протяженностью более 25 километров. Также на вооружение пограничников поставлены беспилотники, средства радиационного контроля и наблюдения, сигнализации, транспорт, в том числе мотоциклы. На погранзаставе обеспечивается устойчивая цифровая радиосвязь.