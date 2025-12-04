Беларусь открыла погранзаставу на границе с Украиной

Беларусь открыла обновленную погранзаставу на границе с Украиной, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Так, в Ельском районе на участке белорусско-украинской границы после обновления открыта погранзастава «Роза Люксембург». Обновление комплекса включало обновление зданий, оборудование и оснащение помещений, использование современных технических средств для охраны госграницы.
Известно, что обновленная застава охраняет участок границы протяженностью более 25 километров. Также на вооружение пограничников поставлены беспилотники, средства радиационного контроля и наблюдения, сигнализации, транспорт, в том числе мотоциклы. На погранзаставе обеспечивается устойчивая цифровая радиосвязь.
Отмечается, что на участке также создана добровольная дружина из числа местных жителей. В 2025 году сотрудниками заставы «Роза Люксембург» было задержано 10 нарушителей.