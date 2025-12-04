Ричмонд
Новые правила пребывания в Кыргызстане: что важно знать гражданам Казахстана

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызской Республики напомнил о новых правилах пребывания граждан Казахстана в КР с 1 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали сегодня, 4 декабря, в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР:

«Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года № 541, с 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила пребывания для граждан Республики Казахстан».

Ключевые изменения:

— Новый порядок расчета безвизового срока.

С 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан смогут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Отмечается, что этот принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов.

— Регистрация по месту пребывания.

Граждане Казахстана освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания.

При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной.

— Ответственность за превышение сроков пребывания.

В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.

— Основания для продления пребывания.

Продлить срок законного нахождения в Кыргызской Республике возможно при наличии следующих документов:

регистрация по месту пребывания; вид на жительство; разрешение на временное проживание; статусы «Кайрылман»; «Мекен-карт»; «Резидент-карт»; а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.