Новые правила пребывания в Кыргызстане: что важно знать гражданам Казахстана

Как проинформировали сегодня, 4 декабря, в Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР:
«Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года № 541, с 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила пребывания для граждан Республики Казахстан».
Ключевые изменения:
— Новый порядок расчета безвизового срока.
С 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан смогут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней, начиная с даты первого въезда.
Отмечается, что этот принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов.
— Регистрация по месту пребывания.
Граждане Казахстана освобождаются от регистрации в течение первых 30 дней пребывания.
При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной.
— Ответственность за превышение сроков пребывания.
В случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.
— Основания для продления пребывания.
Продлить срок законного нахождения в Кыргызской Республике возможно при наличии следующих документов:
регистрация по месту пребывания; вид на жительство; разрешение на временное проживание; статусы «Кайрылман»; «Мекен-карт»; «Резидент-карт»; а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.