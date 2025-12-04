Новые правила пребывания в Кыргызстане: что важно знать гражданам Казахстана

«Согласно Положению о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики, утвержденному постановлением Кабинета министров КР от 10 октября 2023 года № 541, с 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила пребывания для граждан Республики Казахстан».