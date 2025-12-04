Новым главой «Моссада» станет уроженец Белоруссии

The Jerusalem Post указывает на связь Гофмана с израильскими армейскими кругами. Он служил «бойцом и командиром бронетанкового корпуса, командиром батальона 75-го батальона 7-й бригады». Кроме того, Гофман был командиром 210-й дивизии и Национального учебного центра сухопутных войск, а также начальником штаба COGAT (подразделение в составе Минобороны Израиля, которое отвечает за координацию гражданских вопросов на палестинских территориях). Недавно офицеру присвоили звание генерал-майора.