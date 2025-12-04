Путин начал двухдневный визит в Индию

Традиция попеременных российско-индийских визитов на высшем уровне заложена еще в 2000 году, когда Владимир Путин и в то время премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Москва и Нью-Дели исправно соблюдали традицию, но ритм визитов сбили пандемия COVID-19 и сложная геополитическая обстановка — последний раз Путин посещал Индию в 2021 году. С посещением Нарендрой Моди Москвы год назад регулярные поездки лидеров стран друг к другу вновь возобновились.