Депутаты ЗСК расширили меры поддержки участников СВО

По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, действующая система поддержки участников СВО на Кубани охватывает широкий перечень мер — от различных выплат и частичной компенсации расходов на ремонт и газификацию жилья до выдачи сертификатов на санаторно-курортное лечение. Однако полностью учесть все возникающие потребности в рамках отдельных нормативных актов, по его словам, невозможно.