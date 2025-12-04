Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчане подготовили губернатору почти тысячу вопросов

Большая часть вопросов была посвящена темам ЖКХ, дорог и благоустройства.

Ростовчане подготовили губернатору почти тысячу вопросов. Большая часть вопросов была посвящена темам ЖКХ, дорог и благоустройства.

В преддверии прямого эфира с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, жители региона с 24 ноября направили ему около 1000 обращений через различные каналы связи: сайт правительства, чат-боты в мессенджерах и др.

Наибольшей популярностью пользовались чат-боты в месседжерах, через которые было отправлено около 550 вопросов. Еще примерно 360 писем поступило через сайт областного правительства и 70 — через «Платформу обратной связи».

Основная масса вопросов касалась сфер жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и благоустройства. Также значительное количество обращений было посвящено проблемам общественного транспорта, образования и социального обеспечения.

Наиболее активными участниками диалога стали жители Ростова-на-Дону, Аксайского района, Таганрога, Шахт, Батайска, Новочеркасска и Каменска-Шахтинского.

Прием вопросов продолжается до окончания прямого эфира с губернатором. Задать вопрос можно также во время программы по телефону (863) 201−70−44.

Программа «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» состоится сегодня, 4 декабря, в 17:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Общественное телевидение России», «Россия 24», «Дон 24» и «Первый Ростовский», а также послушать на радиостанции «ФМ-на Дону».

Трансляция также будет доступна онлайн на сайтах правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше