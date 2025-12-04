Ростовчане подготовили губернатору почти тысячу вопросов. Большая часть вопросов была посвящена темам ЖКХ, дорог и благоустройства.
В преддверии прямого эфира с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, жители региона с 24 ноября направили ему около 1000 обращений через различные каналы связи: сайт правительства, чат-боты в мессенджерах и др.
Наибольшей популярностью пользовались чат-боты в месседжерах, через которые было отправлено около 550 вопросов. Еще примерно 360 писем поступило через сайт областного правительства и 70 — через «Платформу обратной связи».
Основная масса вопросов касалась сфер жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и благоустройства. Также значительное количество обращений было посвящено проблемам общественного транспорта, образования и социального обеспечения.
Наиболее активными участниками диалога стали жители Ростова-на-Дону, Аксайского района, Таганрога, Шахт, Батайска, Новочеркасска и Каменска-Шахтинского.
Прием вопросов продолжается до окончания прямого эфира с губернатором. Задать вопрос можно также во время программы по телефону (863) 201−70−44.
Программа «Юрий Слюсарь. Разговор напрямую» состоится сегодня, 4 декабря, в 17:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Общественное телевидение России», «Россия 24», «Дон 24» и «Первый Ростовский», а также послушать на радиостанции «ФМ-на Дону».
Трансляция также будет доступна онлайн на сайтах правительства Ростовской области.