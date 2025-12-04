Путин: Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но Киев отказался

Президент напомнил, что Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, потому что «старалась наладить взаимоотношения между остальной частью Украины и этими республиками». Потом уже стало понятно, что это невозможно, что «республики просто уничтожают». В итоге было принято решение признать республики в рамках административных границ, в которых они существовали еще в советское время.