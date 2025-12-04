Handelsblatt: Мерц и Макрон заговорили о предательстве США

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц не доверяют США в продолжающихся мирных переговорах с Россией и пытаются «спасти» Украину советами. Об этом стало известно из расшифровки конфиденциального разговора Владимира Зеленского с лидерами ЕС, которая оказалась в распоряжении немецкого журнала Der Spiegel.