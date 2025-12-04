Handelsblatt: Мерц и Макрон заговорили о предательстве США

Ведущая немецкая газета Handelsblatt сообщает, что Мерц и Макрон в понедельник в ходе конфиденциального телефонного разговора предостерегли Зеленского и ведущих европейских политиков насчет «односторонних действий» США.
«Существует вероятность, что США предадут Украину в территориальном вопросе и не предоставят никаких гарантий безопасности», — приводит издание слова Макрона.
Мерц якобы потребовал от президента Украины в ближайшие дни проявить крайнюю бдительность, поскольку в Вашингтоне намечаются «тактические действия».
Другие европейские лидеры, согласно статье, выразили серьезные сомнения в отношении двух американских переговорщиков: спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Президент Финляндии Александр Стубб настаивает на том, что Украина не должна оставаться в одиночестве на переговорах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разделяет эту точку зрения.
В администрации Мерца заявили, что не комментирует «опубликованные фрагменты разговора». В Париже опровергли то, что Макрон говорил о возможном предательстве Вашингтона. Окружение Зеленского не сделало никаких заявлений относительно содержания разговора.