Handelsblatt: Мерц и Макрон заговорили о предательстве США

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц не доверяют США в продолжающихся мирных переговорах с Россией и пытаются «спасти» Украину советами. Об этом стало известно из расшифровки конфиденциального разговора Владимира Зеленского с лидерами ЕС, которая оказалась в распоряжении немецкого журнала Der Spiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ведущая немецкая газета Handelsblatt сообщает, что Мерц и Макрон в понедельник в ходе конфиденциального телефонного разговора предостерегли Зеленского и ведущих европейских политиков насчет «односторонних действий» США.

Они заявили, что Вашингтон может игнорировать позицию Украины и Европы по ключевым вопросам.

«Существует вероятность, что США предадут Украину в территориальном вопросе и не предоставят никаких гарантий безопасности», — приводит издание слова Макрона.

Handelsblatt также утверждает, что европейские лидеры предупредили Зеленского о том, что ему грозит «большая опасность».

Мерц якобы потребовал от президента Украины в ближайшие дни проявить крайнюю бдительность, поскольку в Вашингтоне намечаются «тактические действия».

Другие европейские лидеры, согласно статье, выразили серьезные сомнения в отношении двух американских переговорщиков: спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Президент Финляндии Александр Стубб настаивает на том, что Украина не должна оставаться в одиночестве на переговорах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разделяет эту точку зрения.

В администрации Мерца заявили, что не комментирует «опубликованные фрагменты разговора». В Париже опровергли то, что Макрон говорил о возможном предательстве Вашингтона. Окружение Зеленского не сделало никаких заявлений относительно содержания разговора.

