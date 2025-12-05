Ричмонд
В Приднестровье зарегистрировали избранных депутатов парламента

ЦИК Приднестровья зарегистрировал 33 избранных депутата парламента.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) зарегистрировал 33 избранных депутата Верховного Совета (парламента) ПМР на состоявшихся в воскресенье выборах, говорится в сообщении ЦИК.

«Центральная избирательная комиссия, проверив достоверность сведений о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата, а равно об отсутствии таковых полномочий, зарегистрировала избранными депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва 33 избранных депутата», — говорится в сообщении ЦИК.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Явка составила 26,01% от общего числа избирателей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

