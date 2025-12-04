МИД Украины отказался от «двусмысленных» гарантий безопасности НАТО

«В ходе заседания совета НАТО-Украина Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — указано в статье.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что разработанный США пакет из 28 пунктов по урегулированию украинского кризиса остаётся актуальным и подлежит обсуждению. По его словам, пункты предлагалось разделить на четыре отдельных пакета, что не меняет сути предложений и их назначения. Российский лидер также заявил о готовности к конструктивным переговорам и дополнительному анализу этих инициатив.