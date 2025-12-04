Ричмонд
МИД Украины отказался от «двусмысленных» гарантий безопасности НАТО

На заседании Совета НАТО-Украина Киев дал понять союзникам: никаких «размытых» обещаний безопасности он принимать не намерен. Как пишет Kyiv Post, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что страна не согласится ни на односторонний вывод войск, ни на плохо сформулированные гарантии.

Источник: Reuters

«В ходе заседания совета НАТО-Украина Сибига настаивал на том, что Киев не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности», — указано в статье.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что разработанный США пакет из 28 пунктов по урегулированию украинского кризиса остаётся актуальным и подлежит обсуждению. По его словам, пункты предлагалось разделить на четыре отдельных пакета, что не меняет сути предложений и их назначения. Российский лидер также заявил о готовности к конструктивным переговорам и дополнительному анализу этих инициатив.

