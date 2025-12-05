Ричмонд
Маткапитал на Кубани расширят для многодетных семей с 2026 года

С 2026 года на Кубани существенно расширят программу регионального материнского капитала: выплаты будут предоставлять не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка. Кроме того, размер маткапитала вырастет до 167 тысяч рублей после индексации.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на сессии Законодательного собрания края.

Ранее пособие можно было получить лишь однократно при рождении третьего или последующего ребенка. Теперь многодетные семьи смогут претендовать на выплаты при рождении каждого нового малыша. Также расширяется список целей использования капитала. Сейчас его можно направить на улучшение жилищных условий, ипотеку, лечение и реабилитацию детей, оплату образования и газификацию домов. За годы действия программы более 50 тысяч многодетных семей Кубани получили такую поддержку.

Губернатор поручил проработать дополнительные возможности для удовлетворения реальных потребностей семей с детьми-инвалидами до 23 лет, а также упростить процедуру получения удостоверения многодетной семьи.

