Маткапитал на Кубани расширят для многодетных семей с 2026 года

Ранее пособие можно было получить лишь однократно при рождении третьего или последующего ребенка. Теперь многодетные семьи смогут претендовать на выплаты при рождении каждого нового малыша. Также расширяется список целей использования капитала. Сейчас его можно направить на улучшение жилищных условий, ипотеку, лечение и реабилитацию детей, оплату образования и газификацию домов. За годы действия программы более 50 тысяч многодетных семей Кубани получили такую поддержку.