СМИ: Британия и Норвегия начнут вместе «охотиться» на российские подлодки

Как пишет норвежское онлайн-издание The Barents Observer, два военно-морских флота будут работать как единое целое: сообща использовать средства технического обслуживания, технологии и оборудование. Это позволит создать взаимозаменяемые силы, способные к быстрому развертыванию. Министр обороны Великобритании Джон Хили пояснил, что стороны будут вместе патрулировать Северную Атлантику, тренироваться в Арктике и разрабатывать современное оборудование.
В эту новую эпоху угроз и в условиях растущей активности России в Северной Атлантике наша сила заключается в жестких действиях и прочных альянсах. Когда нашей критически важной инфраструктуре и водным ресурсам угрожает опасность, мы активизируемся.
По условиям нового соглашения, Норвегия и Британия будут управлять флотом как минимум из 13 фрегатов, восемь из которых принадлежат Британии, а остальные заказала Норвегии, уточняет французская газета Le Monde. Со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании газета утверждает, что этот флот будет «выслеживать российские подводные лодки».
Согласно The Barents Observer, российские корабли, способные проводить сложные подводные операции, стали чаще заходить в воды вблизи Великобритании и Норвегии после начала боевых действий на Украине в 2022 году.
Издание подчеркивает, что гибридная война сегодня занимает важное место в повестке дня европейских союзников, опасающихся нападений на критически важные объекты инфраструктуры на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой.