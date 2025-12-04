Ричмонд
СМИ: Британия и Норвегия начнут вместе «охотиться» на российские подлодки

Великобритания и Норвегия в четверг подписали первое оборонное соглашение, которое позволит их военно-морским силам действовать бок о бок в Северной Атлантике. Партнерство направлено на защиту подводных трубопроводов, а также кабелей для передачи данных, сообщают европейские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет норвежское онлайн-издание The Barents Observer, два военно-морских флота будут работать как единое целое: сообща использовать средства технического обслуживания, технологии и оборудование. Это позволит создать взаимозаменяемые силы, способные к быстрому развертыванию. Министр обороны Великобритании Джон Хили пояснил, что стороны будут вместе патрулировать Северную Атлантику, тренироваться в Арктике и разрабатывать современное оборудование.

В эту новую эпоху угроз и в условиях растущей активности России в Северной Атлантике наша сила заключается в жестких действиях и прочных альянсах. Когда нашей критически важной инфраструктуре и водным ресурсам угрожает опасность, мы активизируемся.

Джон Хили
министр обороны Великобритании

По условиям нового соглашения, Норвегия и Британия будут управлять флотом как минимум из 13 фрегатов, восемь из которых принадлежат Британии, а остальные заказала Норвегии, уточняет французская газета Le Monde. Со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании газета утверждает, что этот флот будет «выслеживать российские подводные лодки».

Согласно The Barents Observer, российские корабли, способные проводить сложные подводные операции, стали чаще заходить в воды вблизи Великобритании и Норвегии после начала боевых действий на Украине в 2022 году.

В статье говорится, что особое внимание уделяется российскому флоту специальных надводных судов и глубоководных подводных лодок, способных проводить операции на морском дне.

Издание подчеркивает, что гибридная война сегодня занимает важное место в повестке дня европейских союзников, опасающихся нападений на критически важные объекты инфраструктуры на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой.

