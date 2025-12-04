Ричмонд
Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии

Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии в Нью-Дели.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в резиденцию индийского премьера в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.

В официальной резиденции индийского премьера состоится ужин Путина и Моди.

В резиденцию лидеры прибыли на одном автомобиле.

Ранее Моди встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам.

