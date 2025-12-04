Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли в резиденцию индийского премьера в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
В официальной резиденции индийского премьера состоится ужин Путина и Моди.
В резиденцию лидеры прибыли на одном автомобиле.
Ранее Моди встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам.
