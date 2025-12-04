The New York Times подала в суд на Пита Хегсета

Поводом для иска стало правило, введенное ведомством в сентябре прошлого года. Тогда министерство обязало журналистов подписывать документ, ограничивающий право на распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. Отказавшиеся подписать соглашение лишились постоянного доступа в здание министерства и должны были освободить рабочие места в зале для прессы.