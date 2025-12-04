Ричмонд
СМИ назвали визит Путина в Индию историческим событием

India Today: визит Путина в Индию стал самым важным в XXI веке для Нью-Дели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Посещение Индии президентом РФ Владимиром Путиным для принимающей стороны стало не просто очередным дипломатическим приемом, а историческим и, вероятно, самым значимым визитом в XXI веке для Дели, пишут зарубежные СМИ.

Президент РФ 4—5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).

«Исторический визит», — пишет латиноамериканское агентство Prensa Latina в статье, посвященной поезде Путина в Индию.

«Я бы сказал, что это, возможно, самый значимый визит в Индию в XXI веке», — заявил журналист индийского журнала India Today в эфире, освещающем поездку российского лидера. Он также отметил, что премьер Индии решил поехать в одном автомобиле Путиным, что «говорит об их теплых отношениях».

Не обошла своим вниманием визит Путина в Индию и американская газета New York Times. «Двухсторонний саммит сигнализирует миру о том, что Индия и Россия привержены отношениям, которые уходят корнями в советскую эпоху. Для Путина это возможность показать миру, что у России есть партнер глобального значения», — пишет она.

Многие СМИ отмечают, что визит проходит на фоне давления, оказываемого Западом на Индию.

Так, французская газета Monde отмечает, что для Индии прием Путина — «это способ подтвердить стратегическую автономию и не позволить Западу диктовать ей дипломатический выбор».

«Это больше, чем обыкновенный дипломатический визит», — пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Итальянская газета Stampа, в свою очередь, подчеркивает роль РФ в отношениях с Индией. «Шаг (визит — ред.) подтверждает центральную роль, которую Москва продолжает играть в “привилегированном стратегическом партнерстве”, связывающем две страны», — добавляет итальянская газета Stampa.

