Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кобрусев о снятии санкций с самбистов: справедливость восстановлена

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Допуск белорусских и российских самбистов под национальными флагами к международным стартам — это восстановление справедливости, заявил Sputnik председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев.

Источник: Sputnik.by

Международная федерация самбо (FIAS) в четверг разрешила спортсменам из Беларуси и России с 1 января выступать на международных соревнованиях под национальными флагами и с исполнением гимнов своих государств.

«Справедливость в спорте восстановлена. Конечно, это был непростой путь, мы и FIAS вели эту работу. Сейчас нам вместе с Россией вернули право выступать под своими флагами и гимнами», — сказал Кобрусев.

Он подчеркнул, что спортивное сообщество самбистов прекрасно понимало несправедливость ограничений, но в результате санкции все-таки удалось снять.

«Для нас это яркое событие. Очень приятно, что со следующего года мы будем выступать с гимном и с флагом», — добавил председатель федерации.

Кобрусев предположил, что снятие ограничений с россиян и белорусов в самбо может стать сигналом и для других международных федераций, которые последуют этому примеру.