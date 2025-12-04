Кобрусев о снятии санкций с самбистов: справедливость восстановлена

Международная федерация самбо (FIAS) в четверг разрешила спортсменам из Беларуси и России с 1 января выступать на международных соревнованиях под национальными флагами и с исполнением гимнов своих государств.
«Справедливость в спорте восстановлена. Конечно, это был непростой путь, мы и FIAS вели эту работу. Сейчас нам вместе с Россией вернули право выступать под своими флагами и гимнами», — сказал Кобрусев.
Он подчеркнул, что спортивное сообщество самбистов прекрасно понимало несправедливость ограничений, но в результате санкции все-таки удалось снять.
«Для нас это яркое событие. Очень приятно, что со следующего года мы будем выступать с гимном и с флагом», — добавил председатель федерации.
Кобрусев предположил, что снятие ограничений с россиян и белорусов в самбо может стать сигналом и для других международных федераций, которые последуют этому примеру.