Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели, сообщили в пресс-службе президента РФ.
«Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели. Они ехали общим кортежем в автомобиле премьер-министра Индии. Началось неформальное общение двух лидеров», — рассказали в пресс-службе.
