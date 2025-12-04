Ричмонд
Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии

Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии в Дели.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера в Дели, сообщили в пресс-службе президента РФ.

«Путин и Моди прибыли из аэропорта в резиденцию главы индийского правительства в Дели. Они ехали общим кортежем в автомобиле премьер-министра Индии. Началось неформальное общение двух лидеров», — рассказали в пресс-службе.

Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
